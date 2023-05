Großprojekt in Mönchengladbach Bei SMS Campus ist das 82-Meter-Dach fast komplett

Wenn große Projekte Wirklichkeit werden, deckt sich das nicht immer mit den Erwartungen. Denn bunte Bilder oder Filme, die Jahre vor der Fertigstellung zeigen sollen, wie es einmal wird, setzen das Objekt stets in das beste Licht. Was spektakulär scheint, kann bei Fertigstellung als Durchschnitt daherkommen. Irgendwie hatte man sich das anders vorgestellt. Bei dem markantesten Neubau Mönchengladbachs ist das anders: An der Grenze der Stadtteile Dahl und Westend entsteht nicht nur ein wichtiges Bekenntnis zum Wirtschaftsstandort, sondern auch Architektur, die so besonders ist, wie es versprochen war. Die SMS Group baut an Ohlerkirchweg und Hügelstraße ihre neue Rheinland-Zentrale, es wird ein Technologie-, Service- und Digitalisierungscenter.