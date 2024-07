Nach SEK-Einsatz in Mönchengladbach Bei Razzia festgenommene Männer stehen ab August vor Gericht

Zwei Cannabis-Plantagen mit je circa 600 Pflanzen, abgepackte Betäubungsmittel im Kilogrammbereich, Waffen, eine fünfstellige Summe Bargeld sowie sieben Autos – all das wurde bei der Razzia am 25. Januar in Mönchengladbach und Höxter sichergestellt. Bei den Durchsuchungen war auch das SEK im Einsatz, denn die Polizei war und ist sich sicher: Es geht um eine international agierende Drogenbande. Das sieht auch die Mönchengladbacher Staatsanwaltschaft so. Wegen Drogenhandels müssen sich am 20. August vier Männer (drei Albaner und ein Italiener) im Alter von 27 bis 38 Jahren vor Gericht verantworten, wie ein Sprecher des Landgerichts mitteilte. Diesen Männern wird vorgeworfen, verschiedene Cannabisplantagen betrieben zu haben, wobei sich die Angeklagten in unterschiedlicher Form an dem Betrieb der Anlagen in Gebäuden und Vertrieb der Betäubungsmittel beteiligt haben sollen: Anmietung der Räume, Aufbau und Unterhaltung der Plantagen, Versorgung der Arbeiter vor Ort, Beschaffung von Equipment.