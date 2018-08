Mönchengladbach: Bei Polizeipräsidium erhält OB Rückenwind

Mönchengladbach Ortsverband unterstützt Idee einer Projektgesellschaft.

Wer abends am alten Polizeipräsidium an der Theodor-Heuss-Straße vorbeifährt, sieht nur noch in wenigen Fenstern Licht. Die Polizeiwache Rheydt ist dort für die Zeit eingezogen, in der ihre Räume an der Vierhausstraße renoviert werden. Ansonsten stehen die Gebäude auf dem innerstädtischen Areal weitgehend leer, seitdem am 4. Juli offiziell das neu gebaute Polizeipräsidium an der Krefelder Straße in Neuwerk eröffnet worden ist.