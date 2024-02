„Vitusblick“ bei Instagram Timo van Horrick zeigt die Schönheit Mönchengladbachs

Timo van Horrick arbeitet bei einer Düsseldorfer Werbeagentur. Doch ein Umzug in die Landeshauptstadt steht vorläufig nicht an. Der 29-Jährige hat bisher immer in Mönchengladbach gewohnt und ist treuer Borussen-Fan. „Jede Stadt hat ihre Ecken und Kanten. Es ist ein Gefühl, das sich entwickelt hat“, sagt er über seine Liebe zur Stadt. Absolut ausschließen will er den Ortswechsel nicht. Schließlich lasse sich die Zukunft nicht vorhersagen. Diese Offenheit behält er sich ebenso für die Beiträge auf Instagram vor. Das Bekenntnis zu Mönchengladbach und die Werbung für die Stadt sind derzeit zwei Seiten eines intensiv betriebenen Hobbys. Es freut ihn, wenn Nutzer, die ihm folgen (seine Follower) bekennen, gezeigte Orte zuvor nicht gekannt und daher eigens aufgesucht zu haben.