Europawahl 2024 in Mönchengladbach Fast 40 Prozent mehr Briefwahlanträge als 2019

Bei der Europawahl am kommenden Sonntag (9. Juni) könnten sich mehr Wahlberechtigte beteiligen als bei der Europawahl vor fünf Jahren. Darauf deutet zumindest ein erneuter Anstieg bei den Anträgen auf Briefwahl hin. Bis Wochenbeginn wurden einem Stadtsprecher zufolge fast 32.000-mal Briefwahlunterlagen beantragt. Bei der Europawahl 2019 waren es am Ende nur 23.250 Briefwählerinnen und -wähler gewesen, was damals aber auch schon einem Plus von 18 Prozent im Vergleich zur Europawahl 2014 entsprach.