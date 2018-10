Mönchengladbach bei Digitalisierung und Glasfaser-Ausbau im oberen Drittel

Mönchengladbach Das Institut Prognos sieht Mönchengladbach im Vergleich der Städte und Kreis in NRW auf Platz 17 von 53 bei der Digitalisierung. Besonders die Infrastruktur ist gut, aber der Arbeitsmarkt digitaler Berufe als digitaler Impulsgeber ist schleppend. Die Wirtschaftsförderung will daran arbeiten.

Man könnte auch sagen: Bei der Digitalisierung ist Mönchengladbach gerade wie eine große Spielwiese. Es wird vieles ausprobiert, manches schlägt an und treibt Früchte, manches wiederum ist noch blanke Vision. Im Digitalisierungskompass des Instituts Prognos für unsere Redaktion rangiert Mönchengladbach landesweit auf Rang 17 unter 53 bewerteten Städten und Kreisen in NRW. Prognos untersuchte dazu zwölf Kriterien in drei Kategorien. Herauskamen berechnete Werte für den Arbeitsmarkt digitaler Berufe, die die Digitalisierung in der Wirtschaft vorantreiben und umsetzen (da belegt Mönchengladbach im Landesvergleich Platz 33), für die Bedeutung der IKT-Branche für den Standort (Platz 18) und für die Breitband-Infrastruktur (Rang 10). „Platz 17 insgesamt gefällt mir, denn das zeigt, dass wir einiges geschafft haben, aber auch noch 16 Plätze erklimmen können“, sagt Benjamin Schmidt, Breitbandkoordinator der Stadt, die das Ziel ausgegeben hat, „Gigabit-City“ zu werden.