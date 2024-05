Landgericht Mönchengladbach Bei den Plädoyers flossen im Zuhörerraum Tränen

Im Prozess gegen drei Männer, die einen 30-Jährigen in seiner Wohnung geschlagen und beraubt haben, wurden am Mittwoch, 15. Mai, die Plädoyers gehalten. Aus Sicht des Staatsanwalts haben sich nicht alle Angeklagten in gleichem Maße schuldig gemacht. Er forderte eine Haftstrafe in Höhe von sieben Jahren und sechs Monaten für den Angeklagten, der fast ein Drittel seines Lebens in Justizvollzugsanstalten verbracht hat. Der zweite Täter soll für sechs Jahre und sechs Monate inhaftiert werden und der dritte immerhin noch für fünf Jahre und acht Monate.