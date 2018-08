Mönchengladbach: Behinderter wird Glücksfall für Firma

Mönchengladbach Ein junger Mann mit Asperger-Syndrom entwickelt sich für ein Mönchengladbacher Unternehmen zum Glücksgriff. Der 28-Jährige hat die Ausbildung zum Fachinformatiker mit der Note eins bestanden.

(RP) Vorgesetzte, Kollegen und Lehrer sind voll des Lobes für ihn. „Wir sind begeistert davon, was er macht und wie er es macht“, sagt Maximilian Reisch, Geschäftsführender Gesellschafter der Tevaris GmbH. Gemeint ist sein Auszubildender Jens Müller (Name von der Redaktion geändert). Der 28-Jährige ist als dualer Student bei dem Mönchengladbacher Unternehmen angestellt – oder besser: war angestellt. Denn inzwischen hat er seine Ausbildung zum Fachinformatiker Anwendungsentwicklung im Unternehmen mit der Note eins beendet. Auf den ersten Blick nichts Ungewöhnliches – wäre da nicht die Behinderung des jungen Mannes.

Während seines Physik-Studiums hat Jens Müller erfahren, dass er eine milde Form des Asperger-Syndroms hat. Dabei handelt es sich um eine Entwicklungsstörung aus dem Autismus-Spektrum. Lief bis zum Abitur noch alles glatt, kam er an der Uni nicht gut klar. Die Folge: Abbruch des Studiums. Müller beschloss, eine Ausbildung zu machen, wusste jedoch nicht, wie er sich verhalten sollte: „Es fiel mir schwer, mit dem Thema umzugehen. Sollte ich das zum Beispiel dem Arbeitgeber sagen oder nicht?“.

Rat und Hilfe fand er schließlich bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein. Und zwar bei der Fachberatung Integration der IHK Ausbildungs-GmbH im Auftrag des Integrationsamtes des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR). Der Fachberater Alfred Wagner hilft Unternehmen dabei, Menschen mit Behinderung einzustellen. „Sie können ein großer Gewinn für Unternehmen sein. Und im Fall von Jens Müller trifft das ja auch voll zu.“ Eine weitere IHK-Fachberaterin war und ist dabei involviert: Michaela Uelkes, die als Matcherin in Gladbach und im Rhein-Kreis Neuss Ausbildungsbetriebe und Jugendliche passgenau zusammenbringt. So im Fall von Jens Müller und dem Gladbacher Software-Unternehmen. „Mein Bauchgefühl sagte mir gleich, dass er ein super Informatik-Azubi sein wird“, erinnert sich Uelkes und sollte Recht behalten. Sowohl der Chef als auch sein Azubi sind dankbar für die Unterstützung der IHK-Mitarbeiter. Etwa bei der Hilfe durch den Fördermittel-Dschungel. „Ganz ehrlich“, so Reisch, „ich hätte es auch ohne Förderung gemacht. Seine offene Art, mit seinem Handicap umzugehen, hat mich sofort überzeugt.“