Begünstigte aus Strafverfahren in Mönchengladbach Wem die Justiz Geld zukommen lässt

Wenn Strafverfahren vor Gericht gegen die Zahlung einer Geldauflage eingestellt werden, dann gibt es eine Reihe von Einrichtungen in Mönchengladbach, die bald darauf in ihrer Arbeit unterstützt werden. Denn wenn Richter oder die Staatsanwaltschaft eine Geldauflage anordnen, dann wird diese an gemeinnützige Organisationen bezahlt. Auf diese Weise sind zwischen 2007 und 2021 insgesamt mindestens 567.410,60 Euro an 36 begünstigte Einrichtungen in Mönchengladbach geflossen. Das geht aus einer Datenbank des Rechercheverbunds Correctiv hervor, das dazu die Informationen bei den Bundesländern abgefragt hat. In Nordrhein-Westfalen wird nicht weiter unterschieden, welche Gerichte und Staatsanwaltschaften die Zahlungen an welchen konkreten Empfänger zuweisen. Als Verteiler wird die Justiz in Nordrhein-Westfalen ausgewiesen. Weil nicht alle Zahlungen örtlich klar zuzuordnen sind, handelt es sich dabei um Mindestsummen – unter Umständen gab es auch mehr Überweisungen.