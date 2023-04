Tipps zum richtigen Verhalten Was bei einer Wolfssichtung zu tun ist

Die mutmaßliche Sichtung eines Wolfs hat am Donnerstagmorgen Aufsehen erregt. Wie eine Polizeisprecherin sagte, meldete ein Bürger der Polizei gegen 8.30 Uhr, er habe am städtischen Hauptfriedhof an der Viersener Straße ein Tier gesehen, das so aussah wie ein Wolf. Zur Gefahrenabwehr begann die Polizei daraufhin mit der Suche nach dem Tier. Mehrere Streifenwagen-Besatzungen waren in dem Bereich rund um Windberg und Großheide im Einsatz. Auch die Untere Naturschutzbehörde wurde hinzugezogen. Zeitgleich werteten Fachleute des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv) Bildmaterial des Tieres aus, das für einen Wolf gehalten wurde.