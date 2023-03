Mehr Grün für Rheindahlens Zentrum Die Beecker Straße wird umgebaut

Mehr Aufenthaltsqualität in ihrem Zentrum hatte die Stadt den Rheindahlenern versprochen. Doch darauf mussten sie nun länger warten als gedacht. Allerdings tut sich nun tatsächlich etwas. Wie die Stadt jetzt mitgeteilt hat, sollen im März die Arbeiten zur Umgestaltung der Fußgängerzone beginnen. Der Auftrag sei an eine Baufirma vergeben worden. „Damit steht dem Projektstart in der Beecker Straße nichts mehr im Weg“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.