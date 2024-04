Kriminalität in Mönchengladbach Bedroht, geschlagen und beraubt

Am 7. Dezember 2022 wird ein Mann an der Burgmühle in Odenkirchen von drei Unbekannten körperlich angegriffen, einer von ihnen soll ein Messer gezückt haben. Am 6. Mai 2023 wird ein 18-Jähriger auf dem Laurentiusplatz von einer Gruppe von zehn bis zwölf Personen bedrängt, sie schlagen und treten ihn mehrfach. Am 19. Oktober 2023 werden zwei 17-Jährige von einer Gruppe Jugendlicher gewaltsam zu Boden geworfen, danach wird weiter auf sie eingeschlagen und eingetreten. Einer der Täter soll außerdem einen der Jugendlichen mit einem Messer bedroht haben. Nicht einmal eine Woche später, am 24. Oktober 2023, versuchen drei Jugendliche, einen 18-Jährigen an der Burgfreiheit auszurauben und schlagen ihm mehrfach ins Gesicht.