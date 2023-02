Gebäude neben Baugrube in Mönchengladbach Politiker stellt Baukonzept des einsturzgefährdeten Hauses infrage

Das Grundstück neben dem Kostenpflichtiger Inhalt vom Einsturz bedrohten Haus Nummer 4 an der Straße Neukrapohl war schon einmal Gegenstand einer Anfrage durch einen Mönchengladbacher Ratsherrn. Am 14. Mai 2021 schrieb Torben Schultz (Die Linke) mit dem Betreff „Anfrage zu Anträgen nach der Bauordnung“ eine E-Mail an den Fachbereich Bauordnung und Denkmalschutz. Darin wollte Schultz beantwortet wissen, ob es eine Bauvoranfrage oder eine Baugenehmigung für das Grundstück gebe. Hintergrund sei, so steht es in der Begründung, dass „mehrere Anwohnende von Gerüchten hörten, dass dort eine große, durchgehende Bebauung erfolgen soll, die nahezu auch in die Tiefe das gesamte Grundstück füllt“.