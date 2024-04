Großprojekt in Mönchengladbach Neuer Anlauf für die Seestadt

Still ruhte der noch nicht vorhandene See auf der großen Brache hinter dem Hauptbahnhof. Zumindest seit November stagnierte das derzeit größte Wohnbau-Projekt in der Stadt. Auslöser dafür war, dass das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Münster den Bebauungsplan im November für unwirksam erklärt hatte. Eine benachbarte Kfz-Werkstatt an der Breitenbachstraße hatte ein Normenkontrollverfahren beantragt – und war damit erfolgreich. Der Stadt wurde aufgetragen, beim Bebauungsplan (B-Plan) nachzuarbeiten. Das Ergebnis liegt jetzt auf 156 Seiten vor. Am Dienstag (23. April, ab 15 Uhr) werden im Rathaus Rheydt der Planungsausschuss und die zuständige Bezirksvertretung Ost gemeinsam dazu tagen.