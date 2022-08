Feuerwehreinsatz in Mönchengladbach : Beatmungsgerät brennt – Frau schwer verletzt

Mönchengladbach Rettungskräfte transportierten die Patientin in ein Krankenhaus. Sie erlitt Verbrennungen und ein Inhalationstrauma. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Der Feuerwehr ist am Samstag um 1.56 Uhr ein Brand in einer Wohnung an der Kurfürstenstraße gemeldet worden. Dort hatte ein Heimbeatmungsgerät Feuer gefangen. Rettungskräfte fanden die Bewohnerin mit Verbrennungen und einem Inhalationstrauma. Einen Brand gab es zu diesem Zeitpunkt nicht mehr, teilte die Feuerwehr mit. Die Bewohnerin wurde umgehend notfallmedizinisch versorgt und im weiteren Verlauf mit Notarztbegleitung in eine Spezialklinik transportiert. Die Feuerwehr kontrollierte die Wohnung und leitete eine Querlüftung ein. Im Anschluss wurde die Einsatzstelle zur weiteren Ermittlung an die Polizei übergeben.