Sommerkino im Schloss Rheydt : Beatles-Treff: Für immer Yesterday

Einen Zebrastreifen zum Ausrollen muss ein Beatles-Fan praktischerweise immer zur Hand haben: Hier der Auftritt des Beatles-Treff im Schloss Rheydt beim Sommerkino. Foto: Renate Resch

Mönchengladbach Der Beatles-Treff Niederrhein brachte zur Open-Air-Vorstellung des Films „Yesterday“ historische Kostüme und einen Zebrastreifen in Anlehnung an die „Abbey Road“ mit. Im Innenhof von Schloss Rheydt ging es nur um die Fab Four.

„Wir sind hier, weil es uns einfach Freude macht, die Beatles-Fans zu sehen und uns mit ihnen auszutauschen“, sagt Jürgen Meis des Beatles-Treff-Niederrhein. „Wir haben extra Outfits mitgebracht, damit die Leute hier Fotos machen können.“ Ihre Absicht ist es, Leute für die Beatles zu interessieren und besonders die jüngeren Menschen wieder an die Szene heranzuführen. In den schrill bunten St.-Pepper-Kostümen der Beatles und dem ausrollbaren Zebrastreifen fallen sie jedem sofort auf, und als Einstimmung zum Kinofilm in dem traumhaften Schlossambiente und bei sommerlichem Wetter wird schon mal zusammen gesungen.

Im Dezember 2015 wurde der Beatles Fan-Club in einer Gaststätte in Mönchengladbach gegründet. Inzwischen heißt er Beatles-Treff-Niederrhein. Zuerst waren es fünf Leute, die sich trafen um miteinander über die Beatles zu spechen. Nach und nach kamen immer mehr Gleichgesinnte zusammen. Dann wurde die Treffpunkt gewechselt. „Wir sind nach Viersen gezogen, in die Villa Marx, einem traumhaften Ambiente für einen Stammtisch“, sagt Jürgen Meis, der von Anfang an dabei ist. „Aktuell sind wir 30 Leute und es macht unheimlich viel Freude.“

Zahlreiche Aktivitäten veranstaltet der Beatles Treff, der alle sechs Wochen zusammenkommt. Erst kürzlich war es ein Konzert in der Villa Marx. „Wir wollen immer wieder neue Dinge machen. Natürlich sprechen wir viel über die Beatles. Jetzt aktuell auch über die Filme – es gibt immer wieder Themen dazu.“

Ein großer Fan, Simon Michel, ist extra 300 Kilometer aus Hessisch Oldendorf zum Film angereist. Er spielte als Kind gemeinsam mit seiner Schwester in dem Beatles Film „magical mystery tour“ mit. Er saß im Bus neben den Band-Mitgliedern und sogar bei John Lennon auf der Schulter. Inzwischen hat er den originalen Bus des Films gekauft und restauriert ihn gerade. Für die Kinderkrebshilfe soll er in Kürze auf Tour gehen.