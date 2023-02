Politik in Mönchengladbach Grüne wählen zwei Neulinge an die Spitze

Die Grünen sind die Partei, die bei den vergangenen Wahlen am stärksten hinzugewonnen hat – das gilt auch für Mönchengladbach. Bei jeder Wahl in den vergangenen drei Jahren konnten sie ihre Ergebnisse vervielfachen. Doch so groß der Erfolg bei den Wählerinnen und Wählern ist – der Kreisverband in Mönchengladbach kam nicht richtig zur Ruhe. Erst gab es personelle Skandale (Nähe zu Corona-Leugnern, Kontakte zum Hisbollah-Führer), dann personelle Vakanzen: Die weibliche Hälfte der Parteispitze war rund ein Jahr vakant, nachdem Anita Parker den Posten abgegeben hatte. Auch bei der männlichen Hälfte des Kreisvorsitzes stand ein Wechsel an: Martin Wirtz wollte das Amt aus beruflichen Gründen abtreten.