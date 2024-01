Wirtschaft in Mönchengladbach Bautz Maschinen- und Stahlbau expandiert in Güdderath

Deswegen ist die Firma jetzt von ihrem ehemaligen Standort am Hocksteiner Weg in Wickrath umgezogen an die Hanns-Martin-Schleyer-Straße in Güdderath, wo etwa 3000 Quadratmeter mehr Fläche zur Verfügung stehen. „Unsere Bestandsimmobilie in Wickrath war an ihre Grenzen gekommen“, sagt Armin Bautz. „Um weiterwachsen zu können, standen wir also vor der Frage, ob wir einen Neubau angehen oder Mietflächen suchen sollten.“ Unterstützung leistete die WFMG, die Wirtschaftsförderung Mönchengladbach: Sie half bei der Entscheidungsfindung, bei der Wahl der richtigen Fördermittel und „mit weiterer intensiver Beratung und Hilfestellung bei Themen aller Art“, wie Armin Bautz sagt.