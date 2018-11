Durchsuchungsaktion im Moscheeverein : Wird in Mönchengladbach gerade eine Großmoschee für Salafisten gebaut?

Der Verein Masjid Arrahman baut an der Mittelstraße eine neue Moschee für rund vier Millionen Euro - finanziert ausschließlich aus Spenden. Foto: Jürgen Körting

Mönchengladbach Mit einem Großaufgebot hat die Polizei am Dienstag die alten Räume des Vereins „Masjid Arrahman“ an der Mittelstraße in Mönchengladbach-Rheydt durchsucht. Es gibt Hinweise, dass sich dort Salafisten treffen. Der Verein baut gerade eine neue Moschee.

Die Gerüchte gibt es schon seit Jahren: Die Moschee an der Mittelstraße, in der freitags regelmäßig 800 Muslime beten, soll ein Treffpunkt für Salafisten sein. Bislang hat der Verein „Masjid Arrahman“ das immer dementiert. Der islamische Verein, der 1987 in Mönchengladbach von Marokkanern gegründet wurde, gab sich offen, kooperierte mit dem Integrationsrat und nahm auch regelmäßig an der interreligösen Konferenz teil, bei der sich katholische, evangelische und muslimische Gemeindevertreter der Stadt an einen Tisch setzen.

Doch jetzt scheint es doch deutliche Anzeichen zu geben, dass der Verein zumindest salafistisch unterwandert ist. Das NRW-Innenministerium ließ am Dienstag die alten Moscheeräume sowie 15 Privatwohnungen von Mitgliedern und Funktionsträgern des Vereins durchsuchen. Dabei wurden Datenträger, Laptops und Handys sichergestellt. „Wenn wir Hinweise darauf haben, dass sich ein Moscheeverein zum Treffpunkt von gefährlichen Extremisten entwickelt hat, handeln wir“, sagte Minister Herbert Reul am Dienstag. Will heißen: Wenn sich die Verdachtsmomente erhärten, dass sich an der Mittelstraße Salafisten und Islamisten treffen, dann droht ein Vereinsverbot.

Günter Krings, CDU-Bundestagsabgeordneter und Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesinnenministerium, begrüßt, „dass der NRW-Innenminister konsequent mit den Mitteln des Rechtsstaates gegen islamistische Vereine vorgeht. Sollten sich die bestehenden Verdachtsmomente nach Abschluss der Ermittlungen erhärten, muss der Verein verboten werden“, sagt er. Für islamistische Hassprediger und Extremisten jedweder Couleur sei kein Platz in unserer Gesellschaft.

Die alten Räume des Vereins wurden durchsucht. Foto: Sascha Rixkens

In den alten Moscheeräumen des marokkanischen Vereins soll sich früher schon der Mönchengladbacher Sven Lau, der zurzeit wegen Unterstützung einer islamistischen Kampftruppe im Gefängnis sitzt, nach seiner Konvertierung mit anderen Männern zum Unterricht getroffen haben. In seinem Buch schreibt der Salafistenprediger, dass er und seine Mitstreiter später ihre eigene Moschee in Eicken gründeten, weil man bei Masjid Arrahman fürchtete, dass man mit wachsender Bekanntheit von Lau Probleme bekommen würde.



2014 gab es noch einmal Hinweise auf eine mögliche Verbindung zwischen der Moschee an der Mittelstraße und den Salafisten. Da tauchte im Internet eine Seite auf, die mit „Einladung zum Paradies“ überschrieben war, also dem Namen des salafistischen Vereins aus Eicken mit Sven Lau als Vorstandsmitglied. Auf der Seite wurde eingeladen, zu Gebeten und zum Koran-Studium in die Masjid-Arrahman-Moschee zu kommen.

Doch wie der Vorstand des Islamischen Kulturvereins damals versicherte, habe es keine Verbindung mehr zu Sven Lau gegeben. Dieser sowie der bekannte salafistische Prediger Pierre Vogel hätten sogar Hausverbot.

