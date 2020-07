Park-Ärger in Mönchengladbach : Baustelle? Welche Baustelle?

Mönchengladbach Seit anderthalb Wochen stehen auf der Mainstraße in Mönchengladbach Halteverbotsschilder. Aber viele fragen sich, warum dort nicht geparkt werden darf. Von der angekündigten Baustelle sei nichts zu sehen gewesen.

Die Mainstraße in Hardterbroich-Pesch ist nicht besonders lang, aber an Werktagen ist der Parkdruck dort groß. Angestellte aus den umliegenden Gewerbebetrieben stellen dort ihre Autos genauso ab wie Anwohner und auch Besucher des nahe liegenden Straßenverkehrsamtes. Seit dem 6. Juli ist die Parkplatzsuche dort erschwert. Denn seit diesem Tag herrscht dort absolutes Halteverbot von 6 bis 18 Uhr auf beiden Straßenseiten.

Den Grund für die Verbotsschilder liefern weitere Schilder, nämlich solche, die eine Baustelle ankündigen. Doch eine Baustelle haben die Anwohner, die sich bei unserer Zeitung meldeten, nicht gesehen. Keine Arbeiter. Keine Maschinen. Kein Loch. Einfach nichts. Nur Schilder. Und die waren auch am Mittwoch noch da, also anderthalb Wochen später.

Auch auf den Internetseiten von Stadt und NEW sei nichts zu finden gewesen. In den aktuellen Baustellenverzeichnissen von Stadt und NEW sind zwar jede Menge Bauplätze aufgelistet, von der Mainstraße steht dort allerdings nichts.

Laut Auskunft der Stadt wurden dort aber Kanalbauarbeiten ausgeführt. Diese seien nun beendet. Die Schilder würden unverzüglich abgebaut, sagte ein Stadtsprecher. Das wurde auch von der NEW bestätigt. Auf Nachfrage unserer Zeitung schrieb das Unternehmen am Mittwoch folgende Antwort: „Die Baustelle ist uns am Freitag als fertig gemeldet worden. Die Schilder werden heute auf der Mainstraße entfernt. Bei der Baumaßnahme ging es um eine Innensanierung. Also keine Baustelle mit offenem Graben, wie sie sonst wahrzunehmen ist.“