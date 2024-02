Nach Stilllegung in Mönchengladbach Wann es an der Baustelle Neukrapohl weitergehen darf

Die Baustelle auf der Straße Neukrapohl liegt still. Seit dem Kostenpflichtiger Inhalt Einsturz einer Kellerwand hat sich wenig getan. Verstreut in der Baugrube liegen Ziegelsteine. Die Krangewichte sind auf der Fahrbahn „geparkt“, auf ihnen liegen Metallträger. An ein Durchkommen für den Autoverkehr ist weiterhin nicht zu denken, Fußgänger werden auf den schmalen Bürgersteig verwiesen – vorbei an Bauzäunen und den rot-weißen Barken.