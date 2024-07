15-Millionen-Euro-Projekt in Mönchengladbach Brücken an Kaldenkirchener Straße werden bald abgerissen

Ortsausgang, Tempo 50, nur eine der zwei Fahrspuren, dann das Ende der Absperrung und wieder erlaubte 70 Kilometer pro Stunde in Richtung Autobahn 52 und Viersen. Schon seit März 2022 kennen Autofahrer diese Einschränkung an der Brücke Kaldenkirchener Straße (L 116). Es ist so etwas wie das Nadelöhr des Pendlerverkehrs aus dem Mönchengladbacher Norden hinaus. Nun sollen zeitnah die Arbeiten an dem Bauwerk beginnen. Allerdings bedeutet das weitere Einschränkungen.