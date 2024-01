Baken und Bauzäune in Mönchengladbach Weshalb der Berliner Platz voller Absperrungen ist

Wer aktuell über den Berliner Platz fährt, sieht vor allem rot und weiß: Eine Vielzahl von Absperrungszäunen und Warnbaken wurden aufgebaut, an denen sich der Verkehr vorbeischlängeln muss. „Das ist auf den ersten Blick alles etwas verwirrend“, sagt eine Autofahrerin, die ihren Wagen gerade am Berliner Platz abgestellt hat. Die Gladbacherin und alle andere Autofahrer werden sich an die neue Verkehrssituation gewöhnen müssen. Laut NEW dauern die Arbeiten im Kreuzungsbereich Berliner Platz/Lüpertzender Straße etwa zwei Monate an. So lange steht eine Abbiegespur nicht zur Verfügung, aufgebaute Ampeln regeln den Verkehr.