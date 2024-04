Weiterbildung in Mönchengladbach Bausteine für den nächsten Karriereschritt

Unter dem Motto „Berufliche Weiterbildung – auch in 2024 ein wichtiger Baustein für den nächsten Karriereschritt“ wurden in Reaktion auf einen Arbeitsmarkt in Bewegung vielfältige Möglichkeiten zur Umschulung und Weiterbildung vorgestellt. 52 Ausbildungsträger vermittelten im Alem-Festsaal breit gestreute Informationen zu akademischen bis hin zu gewerblichen Bereichen. Aufgezeigt wurden ebenso Möglichkeiten zum Erwerb von Zusatzqualifikationen, wie etwa einem Lkw-Führerschein, um Perspektiven und Chancen zu verbessern. Das „OFF Theater NRW“, Akademie für Theater, Tanz und Kultur, informierte über die Vollzeit-Ausbildung Theaterpädagogik sowie über Zusatzqualifikation im künstlerischen Bereich. „Viele könnten diese Bereiche mit ihrer Biographie gut in Verbindung bringen, trauen sich aber nicht. Vielleicht merken sie hier, dass sie so etwas immer schon machen wollten“, sagte Ansprechpartnerin Anne Ebbeler.