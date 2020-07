Einzelhandel in Mönchengladbach : Baustart für Modekette und Baumarkt an der Lürriper Straße

Adler zieht von der Korschenbroicher Straße in den Neubau an der Lürriper Straße (links), daneben wird für Toom gebaut. Foto: Hahn Gruppe

Mönchengladbach Auf dem Grundstück, das seit der Pleite von Praktiker und Max Bahr verwaist ist, sollen ein neuer Adler-Modemarkt und ein Baumarkt für die Kette Toom entstehen.

Der Bau eines neuen Einkaufszentrums mit Textilmarkt und einem Baumarkt zwischen der Korschenbroicher und der Lürriper Straße rückt näher. Im Oktober dieses Jahres sollen die Bauarbeiten auf dem knapp 25.000 Quadratmeter großen Grundstück beginnen, wie die Hahn AG mit Sitz in Bergisch Gladbach als Investor am Mittwoch mitteilte. Dazu habe die Stadt nun die Genehmigung erteilt.

Der letzte Baumarkt an der Stelle hatte schon Anfang 2014 geschlossen. Seitdem war ein großer Teil des Areals verwaist. Das soll sich nun ändern: Adler und Toom hätten langfristige Mietverträge für den neuen Komplex abgeschlossen, heißt es in der Mitteilung der Hahn Gruppe, die mit einem verwalteten Immobilienvermögen in Höhe von rund drei Milliarden Euro einer der großen Entwickler und Verwalter vor allem von Immobilien für Einzelhandelsketten ist. Wichtigste Mieter sind Edeka, Rewe, Tengelmann, SCP (vormals Real).

Auf dem Gelände wird alles abgerissen und neu gebaut werden. Adler wird dann auch den Standort wechseln und aus dem bisherigen Markt an der Korschenbroicher Straße an die Lürriper Straße umziehen. Das folgt zeitversetzt. Als erstes beginnt dafür auch der Neubau für Adler, wie der Korschenbroicher Architekt Fritz Otten erklärt: „Adler wird dann vom alten Standort in den neuen umziehen.“ Der Betrieb soll ohne Unterbrechung laufen. Die Eröffnung sei für Juni 2021 geplant. Dann beginnt der Abriss des alten Adler-Gebäudes, und an der Stelle wird dann der neue Baumarkt gebaut. Der soll Otten zufolge dann im Frühjahr 2022 eröffnen. Außerdem werden 280 Parkplätze gebaut.