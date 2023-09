Projekte in Mönchengladbach So ist die Stimmung vor der Immobilienmesse

Mönchengladbach · Bei der Expo Real in München präsentieren die Stadt und ihre Partner in der kommenden Woche Bauprojekte. Ob es Neuheiten gibt und was im Vorfeld für Frust unter den Beteiligten sorgt.

29.09.2023, 17:00 Uhr

Das Unternehmen Architekt Schrammen präsentiert zum Beispiel das geplante Wohngebiet auf dem ehemaligen Beines-Gelände. Foto: Schrammen Architekten

In wenigen Tagen findet in München die Expo Real statt. Auch Mönchengladbach wird wieder bei einer der größten internationalen Fachmessen für Immobilien und Investoren mit dabei sein. Das nahm die Wirtschaftsförderung Mönchengladbach (WFMG) zum Anlass, um im Vorfeld zu einem Gespräch mit den Verantwortlichen und beteiligten Partnern einzuladen.