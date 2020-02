Entlang der Konradstraße : Fällungen an der Landwehr haben begonnen

Fällungen an der Landwehr haben begonnen

Mönchengladbach Die Mags sagt, sie setze kein schweres Gerät auf dem Grünstreifen ein, um das Bodendenkmal nicht zu beschädigen.

Die Mags hat mit den umstrittenen Baumfällungen an der Dahler Landwehr angefangen. Gearbeitet wurde am Mittwoch nahe der Einmündung zum Seilerweg. Schweres Gerät will die Mags beim Fällen von mehr als 200 Bäumen entlang der Konradstraße auf der Landwehr nicht einsetzen. „Da es sich bei der Landwehr bekanntermaßen um ein Bodendenkmal handelt, hat man bereits im Vorfeld berücksichtigt, das Waldstück nicht mit schweren Maschinen zu befahren. Maschineneinsatz erfolgt seitlich, von einem angrenzenden Feldstück bzw. von der Straße aus“, erklärt die Mags. Sie tritt damit der Befürchtung des von Anwohnern beauftragten Sachverständigen Wolf D. Meyer-Ricks entgegen, das Bodendenkmal könne durch Maschineneinsatz Schaden erleiden.