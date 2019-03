Am Wochenende im Nordpark: Zweite Baumesse in Mönchengladbach gestartet

Zweite Baumesse in Mönchengladbach gestartet

Am Wochenende im Nordpark

Nordpark Rund 170 Aussteller informieren Besucher an zwei Messetagen. Auch die Kriminalpolizei ist mit Informationen zum Einbruchschutz dabei.

Auf dem Messegelände im Nordpark hat am Freitag die zweite Baumesse begonnen. Mit insgesamt 170 Ausstellern übertrifft die zweite Auflage die Premiere aus dem vergangenen Jahr. Marketingleiter Tim Erlei sagte: „Wir haben 2019 mehr Aussteller und decken eine noch größere Themenvielfalt ab.“

Egal ob neu gebaut werden möchte, eine Bestandsimmobilie erworben wurde oder man sich einfach nur fürs Renovieren oder Energiesparen interessiert: Bis einschließlich Sonntag, 24. März, können sich Besucher der Messe von 10 Uhr bis 18 Uhr informieren, übrigens auch zu Trendthemen wie Wintergärten oder Einbruchschutz. Über letzteres informiert die Kriminalpolizei in einem kostenfreien Fachvortrag.

Das Konzept der Messe deckt die Themen Bauen und Wohnen ab. Verbraucher können auf der Messe an einem zentralen Ort verschiedene Anbieter vergleichen und zu den persönlichen Bedürfnissen befragen. „Wir haben ein Haus gekauft, das stark renovierungsbedürftig ist. Es ist schöner, sich die vorhandenen Möglichkeiten live anzusehen, statt immer nur im Netz zu surfen“, sagte Besucherin Marie Junkers. „Man kann vielleicht auch Dinge entdecken, die man bisher so noch nicht auf dem Schirm hatte.“ Im Fokus der Messe steht der Weg zur ersten eigenen Immobilie. Aus diesem Grund geben auch lokale Makler einen umfassenden Einblick in den Mönchengladbacher Markt und die Region.