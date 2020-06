Rustikale Eiche : Baumbank am Edmund-Erlemann-Platz ist installiert

Mönchengladbach Um die Aufenthaltsqualität auf dem Edmund-Erlemann-Platz zu erhöhen, hat die Stadt Mönchengladbach dort eine Baumbank installiert. Ohne den Sicherheitsabstand biete diese Platz für 15 bis 20 Personen.

„Ein Blickfang mit viel Aufenthaltsqualität“ – so beschreibt die Stadt Mönchengladbach eine jüngst installierte Baumbank auf dem Edmund-Erlemann-Platz. Diese biete ab sofort Platz, um die Vorfläche der Citykirche mit Vitus-Skulptur und St. Vith bei tollem Wetter genießen zu können, wie die Stadt mitteilt. Die massive Sitzgelegenheit aus rustikaler Eiche biete in Nicht-Corona-Zeiten ohne Abstandsregelung Platz für 15 bis 20 Personen. Bei der Umgestaltung des Edmund-Erlemann-Platzes im vergangenen Jahr sei die Baumbank noch nicht Bestandteil der Planungen gewesen. „Aber irgendwas fehlte den Stadtplanern an dieser Stelle – die leichte Erhebung an diesem Baum ermöglicht einen tollen Blick auf den Alten Markt“, heißt es in der Mitteilung weiter.