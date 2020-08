Verkehrsbehinderungen in Mönchengladbach : Baumaßnahme an der Theodor-Heuss-Straße

Mönchengladbach Zuerst kommt eine neue Asphaltdecke, dann wird der Geh- und Radweg umgestaltet. Die Blitzeranlage an der Straße wurde wegen der Arbeiten abgebaut und eingelagert.

Die Gesamtmaßnahme gliedert sich in fünf Bauabschnitte: Nach Einrichtung von provisorischen Fahrbahnen (Dauer: etwa drei Wochen) wird zunächst in Fahrtrichtung Rheydt die Asphaltdecke aufgetragen (Dauer: circa sechs Wochen). Anschließend wechselt die Baustelle auf die andere Straßenseite. Für diese Arbeiten werden fünf weitere Wochen kalkuliert. Direkt im Anschluss muss die Theodor-Heuss-Straße für ein Wochenende komplett gesperrt werden, um die Deckschicht aufzutragen. Der fünfte und letzte Bauabschnitt umfasst den Umbau des Rad- und Gehweges sowie des Kreuzungsbereiches Hofstraße. Um hier eine Engstelle zu beheben, wird der Bordstein um etwa zwei Meter Richtung Fahrbahn versetzt, so dass eine ausreichende Breite für einen gemeinsamen Geh- und Radweg entsteht. Das gilt auch für die kurze Engstelle im Bereich der Fußgängerbrücke. Für den letzten Bauabschnitt sind zwei Monate eingeplant, so dass die Gesamtmaßnahme rund ein halbes Jahr in Anspruch nehmen wird.