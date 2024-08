Umgestürzter Baum in Mönchengladbach Deshalb ist eine große Roteiche im Hauptfriedhof auf den Weg gekippt

Wer in den vergangenen Tagen über den Mönchengladbacher Hauptfriedhof spazierte, musste einen ungeplanten Umweg einlegen: Ein großer Baum ist zwischen Donnerstag und Freitag umgekippt und blockiert einen der Pfade, wie eine Sprecherin der Mags auf Anfrage mitteilt. Die Roteiche soll „möglichst bald“ wieder entfernt werden. Doch weshalb brach der massive Stamm des Baums am unteren Ende ab? Extrem stürmisch war es in der Stadt vergangene Woche schließlich nicht.