Am Ohlerkirchweg : Weg für neuen Campus ist frei

Am Ohlerkirchweg

Westend Die Baugenehmigung für den neuen Campus der SMS Group liegt schon vor. Das Unternehmen würde gerne 2021 Richtfest feiern.

Der geplante Bau einer neuen Zentrale für den Anlagenbauer SMS in Mönchengladbach findet Beifall im Rathaus. „Die Entscheidung, Standorte der SMS group nach Mönchengladbach zu verlagern und auf dem Betriebsgelände am Ohlerkirchweg bis 2023 einen innovativen Campus zu errichten, ist ein deutliches Bekenntnis für den dynamisch sich entwickelnden Wirtschaftsstandort Mönchengladbach und ein hervorragendes Signal für die Zukunft“, sagte Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners. Zu dieser Einschätzung trägt wohl nicht nur die Verlagerung von 1500 Arbeitsplätzen von Düsseldorf nach Mönchengladbach bei. Auch dass SMS einen modernen „Technologie-, Service- und Digitalisierungs-Campus“ plant, ist nach Ansicht Reiners ein wesentlicher Baustein zum Strukturwandel in der Stadt.