Ministerbesuch in Mönchengladbach „Der Bauer gehört aufs Feld und nicht in eine Bürostube“

Die Zukunft bereit einigen Landwirten indes Sorgen. Die Proteste der Bauern zu Jahresbeginn, an denen sich auch Landwirte aus Mönchengladbach beteiligt hatten, seien auch in Berlin angekommen, aber kaum eine Forderung sei umgesetzt. Deshalb habe eine Kommission aller CDU-Landwirtschaftsminister 200 Vorschläge an den Bund ausgearbeitet.