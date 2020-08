Unfall in Mönchengladbach : Rettungshubschrauber fliegt Bauarbeiter mit Verbrennungen in Spezialklinik

Mönchengladbach Erhebliche Brandverletzungen hat Montagmorgen ein Bauarbeiter bei einem Unfall an der Friedrich-Ebert-Straße in Rheydt erlitten. Laut Feuerwehr hatte sich aus einer angebohrten Leitung ausgetretenes Gas entzündet.

Auffälliger Gasgeruch lautete die Meldung, die bei der Feuerwehr am frühen Montagmorgen eintraf. Als die Einsatzkräfte kurz nach 8 Uhr an dem Rohbau an der Friedrich-Ebert-Straße eintrafen, fanden sie in dem unbewohnten Gebäude einen schwer verletzten, etwa 40 Jahre alten Bauarbeiter vor.