Bauarbeiten in Mönchengladbach : Was gerade im Hans-Jonas-Park passiert

Mönchengladbach. Im Hans-Jonas-Park rollen die Baufahrzeuge. Wie er im nächsten Frühjahr aussehen soll, lässt sich derzeit kaum erahnen. Denn derzeit ähnelt er eher einer Mondlandschaft.

Doch das bronzene Denkmal, das seit 1997 an den in Mönchengladbach geborenen Philosophen erinnert, kann an Ort und Stelle auf seinem Steinsockel bleiben. Eine weiß-rote Absperrung schützt es vor Baufahrzeugen wie Radladern, Hydraulikbaggern und Muldenkippern, die über die ausgedehnte Matschpiste rollen, die noch vor wenigen Monaten ein grüner Rasenteppich war. Rote Stahlcontainer stehen herum, teils meterhohe Schütthügel aus Sand und Erde erheben sich an anderen Stellen auf dem Gelände.