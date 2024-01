Kanalsanierung in Mönchengladbach Bauarbeiten auf der Lüpertzender Straße starten

Die NEW saniert in der Mönchengladbacher Innenstadt einen Schmutzwasserkanal. Die Stadttochter beginnt ab Montag, 8. Januar, im Kreuzungsbereich Lüpertzender Straße/Berliner Platz mit den Tiefbauarbeiten. Sie werden sich laut NEW in den folgenden Monaten über die Lüpertzender Straße bis in den Kreuzungsbereich Lüpertzender Straße/An der Flieschermühle erstrecken.