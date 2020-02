Bauarbeiten in Mönchengladbach : Sanierung von Brücken wird teurer

Mönchengladbach Statt der beauftragten 2,9 Millionen Euro rechnet die Stadt jetzt mit 4,7 Millionen Euro.

Konkret geht es zunächst um die Brücken Lindenstraße und Haiderfeldstraße, dort sind die Arbeiten bereits seit vergangenem Oktober fertig. Das Bauwerk an der Lindenstraße schlug nun mit etwa 200.000 Euro statt 77.000 Euro zu Buche, das an der Haiderfeldstraße mit 172.000 Euro statt 66.000 Euro. Die Brücke an der Straße „An den Holter Sportstätten“ war mit 835.000 Euro beauftragt, sie kostet nun knapp 1,4 Millionen Euro. Fertig sein soll die Brücke im Mai dieses Jahres. An der Brücke Bahnstraße wird ebenfalls schon länger gebaut, dort soll der zweite Bauabschnitt im März beginnen. Fertig sein soll die sanierte Brücke dann im Dezember 2020. Die Kosten liegen jetzt bei gut 1,7 Millionen Euro statt 1,1 Millionen Euro. Und an der Brücke Viersener Straße (etwa in Höhe des Hauptfriedhofs) soll der Brückenbau im September 2020 fertig sein. Dort liegen die Kosten dann bei 1,2 Millionen Euro statt bei 800.000 Euro. Dort werden aber nicht nur die Fahrbahn und der Gehweg saniert, sondern die NEW Netz erneuert in dem Bereich auch die Versorgungsleitungen. Das heißt: Endgültig fertig wird dort alles erst im Frühjahr 2022 sein.