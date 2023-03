Neue Fahrbahndecke in Mönchengladbach Montag beginnen die Arbeiten an der Odenkirchener Straße

Die an dieser Straße liegende Postfiliale sowie der öffentliche Parkplatz in diesem Bereich sind daher nicht mit dem Auto zu erreichen. Die Pfarrkirche St. Marien sowie die Kindertagesstätte St. Marien und die Familienbildungsstätte Mönchengladbach sind über den Marienplatz für die Bauzeit zu erreichen und über die Bahnhofstraße wieder zu verlassen. Die Hugo-Preuß-Straße wird für die Bauzeit zur Sackgasse. Vor der Einmündung in die Odenkirchener Straße wird eine Wendefläche auf der Hugo-Preuß-Straße eingerichtet, die während der Maßnahme dauerhaft von parkenden Fahrzeugen freizuhalten ist. Ab Montag, 17. April, kann die frisch sanierte Odenkirchener Straße wieder wie gewohnt befahren werden, so die Mags.