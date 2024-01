Deutsche Bahn verschiebt Bau Mönchengladbacher müssen weitere Jahre auf Schallschutzwände warten

Es ist nur eine kurze Meldung der Deutschen Bahn (DB) an die Stadtverwaltung. Und doch sorgt sie für starkes Raunen in der Bezirksvertretung (BV) West: Der Bau von Lärmschutzwänden an Schienenwegen im Mönchengladbacher Stadtgebiet wird verschoben – um Jahre. Das betrifft auch, aber nicht nur, drei Wände am Wickrather Bahnhof über etwa anderthalb Kilometer Länge.