Sommermusik in Mönchengladbach Petticoat und Haartolle – „Baseballs“ rocken Schloss Rheydt

Erst wenige Takte des ersten Songs „Footloose“, der Titel des gleichnamigen Musikfilms, sind erklungen, schon sind die Zuschauer in schwungvoller Bewegung. Sie wippen, nicken und tanzen, ihre Händen flattern im Rhythmus hoch in den Nachthimmel und die Textsicheren – zu denen fast alle im Publikum zählen – singen lauthals mit. Das wird in den nächsten zwei Stunden nicht nachlassen – im Gegenteil: So wie die Musiker der Berliner Band „Baseballs“ aufdrehen, drehen die Gäste mit.