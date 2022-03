ÖPNV in Mönchengladbach : Vier weitere Haltestellen werden barrierefrei

An der Haltestelle „Rheindahlen Bahnübergang“ fallen diese zwei Parkplätze weg. Auf dem Gehweg sollen taktile Elemente installiert werden. Foto: Carsten Pfarr

Mönchengladbach In den Bezirken Süd, West und Ost werden Haltepunkte umgebaut. An mehreren Stellen entfallen dafür aber Parkplätze. Die Übersicht, wo was geplant ist.