Konzerte in Mönchengladbach Barockcellist säuselt vor sich hin

Mönchengladbach · Ludwig Frankmar stammt aus einer schwedischen Familie von Kirchenmusikern. Sein fünfsaitiges Instrument wurde in Mozarts Geburtsjahr 1756 in Paris gebaut. Die hohen Erwartungen an das Konzert konnte er nicht erfüllen.

02.08.2024 , 17:00 Uhr

Ludwig Frankmar spielte beim Rheydter Musiksommer Kompositionen aus Italien, Frankreich und Deutschland. Foto: Markus Rick (rick)

Von Helmut Klösges