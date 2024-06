„Bark Date“ in Mönchengladbach Wie Hunde nach einem neuen Zuhause suchen

Alma ist einer der großen Stars auf der Hundewiese am Beller Park. Die rund drei Jahre alte Hündin wird geherzt und geknuddelt und springt voller Begeisterung herum. Es wäre geradezu idyllisch, wenn da nicht das rote Halsband um ihren Hals wäre. „Adopt me“, steht darauf: „Adoptier mich!“. Alma ist ein Straßenmischling, der in Rumänien von Tierschützern vor dem Tod gerettet wurde und nun in Deutschland eine neue Heimat finden soll.