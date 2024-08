Motorradfahren für den guten Zweck Barbers-Ride hält erstmals in Mönchengladbach

Dieses Jahr gehen die Spenden an „Make-A-Wish“. Die weltweit aktive Organisation erfüllt lebensbedrohlich erkrankten Kindern einen Wunsch. Ziel der diesjährigen Tour ist es, dafür über 30.000 Euro zu sammeln. Von Samstag, 3. August, bis Donnerstag, 8. August, fahren die Teilnehmer der Tour von ‘s-Gravenzande in den Niederlanden über Mönchengladbach, Mainz, Aachen bis zur Endstation in Rotterdam. In jeder Stadt wird also an einem anderen Tag ein Stopp eingelegt.