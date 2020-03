Aggressive Jugend-Gruppe : Gersmann plädiert für Prävention am Marienplatz

Rheydt Seit Monaten terrorisiert eine Jugend-Gruppe rund um den Marienplatz vornehmlich Schüler. Sie werden bedroht, verletzt oder ausgeraubt. Auf Vorstoß der zuständigen Bezirksvorsteherin Barbara Gersmann (SPD) gab es jetzt ein erstes Treffen der beteiligten Behörden und Politiker.

Die Jugendgruppe terrorisiert vor allem Schüler. Für einige Opfer ist der Marienplatz ein Angstraum geworden. Das hatte die CDU veranlasst, eine Videobeobachtung zu fordern. Die SPD ist allerdings dagegen. „Nicht Nachverfolgung, sondern Prävention ist an dieser Stelle wichtig“, sagt Gersmann. Die Videoüberwachung würde zu viel Personal bei der Polizei binden. Ein weiteres Problem sei die Verdrängung, die aggressiven Jugendlichen würden dann nur in andere Teile der Stadt verdrängt. Diesen unerwünschten Effekt könnten auch andere Instrumente wie Platzverweise nach sich ziehen. Damit könne zwar verfügt werden, dass bestimmte Personen ganze Regionen, etwa die Innenstadt von Rheydt, nicht mehr betreten dürften. Sie könnten aber in anderen Stadtteilen auftreten, so Gersmann.