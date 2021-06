Vor Altenheim in Mönchengladbach : Merkel soll Gladbacher Zaun abreißen

Hardterbroich Ein Banner am Hardterbroicher Altenheim der Sozial-Holding amüsiert etliche Kommentatoren im Internet. Wir erklären, was dahinter steckt.

Drunkenprophet001 erinnert mit seinem Wunsch an einen historischen Satz von Ronald Reagan. „Liebe Angela, tear down this Zaun!“, fordert der „betrunkene Prophet“. In diesem Fall geht’s – man ahnt es – nicht wie einst beim Appell des US-Präsidenten an Gorbatschow darum, die Berliner Mauer abzureißen. Sondern um ein Foto, das auf der Internet-Plattform Reddit schon mehr als 70 Menschen zu teils launigen Kommentaren animiert hat. Es zeigt einen Zaun am Hardterbroicher Altenheim der städtischen Sozial-Holding und ein Banner, das daran hängt – und der Internetgemeinde Rätsel aufgibt. Seines Textes wegen: „Sie finden einen Zaun an dieser Stelle unnötig? Da stimmen wir Ihnen absolut zu – aber die gesetzlichen Vorgaben u. a. lassen uns leider keine andere Wahl! Sozial-Holding der Stadt Mönchengladbach“.