Falsche Handwerker rufen in Mönchengladbach an Bankmitarbeiter verhindert Betrug

Wie die Polizei am Donnerstag, 23. November, mitteilte, hatte sich die langjährige Bankkundin am Mittwochmittag zu der Filiale begeben, um Wertgegenstände aus ihrem Schließfach abzuholen. Ein umsichtiger Mitarbeiter sprach sie darauf an und konnte in Erfahrung bringen, dass die Frau zuvor verdächtige Anrufe erhalten hatte: Fremde hatten sich ihr gegenüber am Telefon als Handwerker ausgegeben und behauptet, es seien noch einige Rechnungen offen. Sie drängten die Seniorin dazu, diese zu bezahlen. Zur Not nehme man auch Wertgegenstände.