Nach Geldautomatensprengung in Mönchengladbach : Sparkasse setzt hohe Belohnung aus

Mönchengladbach Die Polizei geht zurzeit zehn Zeugenhinweisen nach, außerdem liegen ihr drei Videos von der Tat vor. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

Nach der Geldautomatensprengung in der Sparkassen-Filiale in Hardt laufen die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zur Aufklärung des Falls weiter auf Hochtouren. Auch die Spurenauswertungen und -untersuchungen im Bereich der Kriminaltechnik dauern an.

In der Nacht zu Mittwoch waren Anwohner in Hardt Kostenpflichtiger Inhalt durch zwei laute Detonationen geweckt worden. Unbekannte Täter hatten an Geldautomaten der Spakassen-Filiale Hardt an der Vorster Straße Sprengstoff gezündet und waren dann anschließend mit ihrer Beute in einer hochmotorisierten Audi-Limousine geflüchtet. Zurück ließen sie ein Trümmerfeld. Das gerade erst renovierte Bankgebäude, das auch als Wohnhaus genutzt wird, wurde stark beschädigt, die Straße war übersät mit Glassplittern. Bereits am 6. Dezember waren in der Filiale Automaten gesprengt worden. Damals waren die Täter allerdings leer ausgegangen. Möglicherweise ist eine Bande für Kostenpflichtiger Inhalt beide Taten verantwortlich. Ausschließen will die Polizei dies auf jeden Fall nicht.