Neuer Ort der Begegnung Bänke gegen Einsamkeit in Mönchengladbach aufgebaut

In den vergangenen Wochen haben ihn immer wieder Anfragen zu möglichen Standorten für „Bänke der Begegnung“ erreicht, das Interesse am Projekt sei groß. So habe etwa die Pfarre der St. Michael Kirche in Holt Interesse bekundet und kann sich eine solche Bank neben ihrem neuen Bücherschrank vorstellen. Eine Anwohnerin in Ohler setzt sich für eine Plauderbank in ihrer Nachbarschaft ein und auch die Kolpingsfamilie hat sich gemeldet. Sie organisiert regelmäßig einen „Ort der Begegnung“ auf dem Hauptfriedhof. „Dort gibt es zum Beispiel schon Bänke, wir müssten also nur das Schild anbringen“, sagt Lüttge. An anderen Stellen sei die Umsetzung schwieriger – oder nicht möglich. Zum Beispiel im Fall des Harmonieplatzes. „Dort muss Raum bleiben, etwa wenn während der Kirmes der Wochenmarkt verlegt wird“, so Lüttge.