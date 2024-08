Insolvenzantrag von Sinn „Hoffnung, dass es in Mönchengladbach weitergeht“

Im Textil-Handel läuft längst der Abverkauf, der früher als Sommerschlussverkauf bekannt war. Insofern sind Rabatte nichts Ungewöhnliches, auf die die große „Sale“-Werbung in den Schaufenstern der Sinn-Filiale an der Hindenburgstraße hinweist. Für Entsetzen und Erstaunen in Mönchengladbach sorgte allerdings die Nachricht, dass die Modehandelskette Sinn mit Sitz in Hagen am Montag beim dortigen Amtsgericht die Insolvenz in Eigenverantwortung beantragt hat und davon natürlich auch der Mönchengladbacher Standort und die Mitarbeitenden vor Ort betroffen sind. „Das hat mich schon sehr überrascht“, sagt Wirtschaftsförderer Ulrich Schückhaus. „Ich bin davon ausgegangen, dass die Sinn-Filialen nach den früheren Insolvenzen relativ stabil sind. Mit Mönchengladbach aber hat das sicher nichts zu tun. Mein Eindruck ist, dass es dort nach dem Umzug gut läuft.“